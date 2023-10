Royaume-Uni: Sunak renonce à un tronçon d'un projet majeur de LGV

"J'annule le reste du projet HS2", a déclaré le chef de gouvernement conservateur lors d'un discours au congrès de son parti à Manchester (nord de l'Angleterre). "A sa place nous réinvestirons chaque penny, 36 milliards de livres (41 milliards d'euros, ndlr), dans des centaines de nouveaux projets de transports", a-t-il promis.

"Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de meilleures liaisons de transport dans le nord" et cela "sera notre priorité" a martelé M. Sunak lors d'un discours au congrès annuel du parti conservateur.

Pour justifier sa décision, le Premier ministre a affirmé qu'"HS2 est l'exemple ultime du vieux consensus" et "le résultat est un projet dont le coût a plus que doublé et a souffert de retards répétés".

Le Premier ministre a notamment confirmé qu'il comptait doper un projet ferroviaire déjà dans les tuyaux pour améliorer les connexions entre les principaux centres économiques du Nord, qui réduira les temps de trajets entre Manchester, Bradford, Sheffield ou Hull, sur des lignes électrifiées.