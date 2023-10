Sept jeunes pilotes, dont deux femmes destinées à la chasse, reçoivent leurs "ailes"

Cinq d'entre eux, futurs pilotes d'avions de combat F-16 - et sans doute à terme de F-35A Lightning II - ont suivi une formation aux Etats-Unis, au sein de l'"Euro-NATO Joint Jet Pilot Training" (ENJJPT), une école multinationale installée sur la base aérienne Sheppard, près de Wichita Falls, dans le nord du Texas. C'est depuis 2019 la seule filière de formation des pilotes de chasse belges, après la dissolution d'une école franco-belge établie à Cazaux (sud-ouest de la France), l'"Advanced Jet Training School" (AJeTS), créée en 2004.

Ces trois néerlandophones et deux francophones sont appelés à voler sur le chasseur-bombardier F-16 Fighting Falcon au sein des 2e et 10e wings tactiques, respectivement basés à Florennes et Kleine-Brogel (Limbourg), deux unités qui recevront leurs premiers F-35 respectivement en 2025 et 2027.

Les deux autres jeunes brevetés de la promotion Pil 20, néerlandophones, ont suivi une formation de pilote d'hélicoptère à Dax (sud-ouest de la France) au sein de l'Ecole d'Application de l'Aviation légère de l'Armée de Terre (ALAT), partiellement concédée à un opérateur civil, la société Helidax, qui opère une trentaine d'Airbus H120 Colibri mais pilotés par des instructeurs militaires.