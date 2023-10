UEFA Youth League - L'Antwerp et La Gantoise battus à domicile

Il y a deux semaines, les Anversois ont également perdu leur première rencontre, en déplacement à Barcelone (2-1). Barcelone s'est ensuite imposé à Porto mercredi, sur un score de 0-2, et se retrouve en tête du classement du groupe H avec 6 points, devant Porto et le Shaktar (3 points chacun) et l'Antwerp, qui n'a engrangé aucun point.

Lors du premier tour de la voie des champions, la Gantoise a perdu 0-1 son match à domicile, disputé à Oostakker, contre les Suisses de Bâle. Adriano Onyegbule a marqué le seul but de la partie à la deuxième minute. Le match retour sera disputé dans trois semaines. Le gagnant de cette confrontation affrontera, au second tour, le Dinamo Zagreb ou le club d'Istanbul Basaksehir. Zagreb a remporté le match aller sur un score de 2-1.

Les 8 vainqueurs de groupe de la voie de la Ligue des Champions sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Les équipes finissant deuxièmes du classement joueront un barrage contre les vainqueurs du deuxième tour de la voie des champions.