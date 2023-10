Une équipe médicale de B-FAST se rend en Arménie après l'explosion d'un dépôt de carburant

Le 26 septembre dernier, une violente explosion s'était produite dans un dépôt de carburant du Haut-Karabagh, faisant 170 morts et 349 blessés. À la suite de cet accident, l'Arménie a adressé une demande d'assistance auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et via le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Elle a également sollicité directement l'aide de la Belgique qui a répondu positivement à cette demande.

Par le déploiement de cette mission B-FAST, la Belgique souhaite témoigner de sa pleine solidarité à l'égard de l'Arménie, un pays dans lequel elle vient d'ouvrir une ambassade avec la volonté d'encore renforcer les liens entre nos deux pays, rappellent encore les Affaires étrangères.