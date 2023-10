Une "première pierre" symbolique du nouveau bâtiment de la VRT posée

Une cérémonie s'est tenue en présence du ministre-président flamand Jan Jambon, du ministre flamand des Médias Benjamin Dalle, de la secrétaire d'État bruxelloise de l'Urbanisme Ans Persoons et du CEO de la VRT Frederik Delplace.

Selon ce dernier, le chantier respecte le calendrier et le budget fixés. Le bâtiment devrait être prêt à l'automne 2026 et le déménagement devrait durer une année. La VRT finance elle-même ce projet, grâce à la vente d'une partie du terrain à la Région bruxelloise et aux coûts énergétiques et d'entretien réduits du nouvel immeuble.

La RTBF érige également un nouveau siège sur le site Reyers. L'ensemble devrait s'ouvrir au monde et accueillir des habitations, des écoles, des magasins, un campus pour hautes écoles ainsi que des espaces verts et publics, a pointé Mme Persoons.