Assises Namur - Selon le procureur général, Vandy a prémédité le meurtre de Gabriel Ghelmegeanu

Le procureur général Hustin a rappelé que Vandy était coupable des meurtres de Tomescu et de Ghelmegeanu, l'objectif des débats de ce jeudi étant d'asseoir la préméditation en ce qui concerne l'homicide de Gabriel Ghelmegeanu.

"Vandy avait annoncé sa volonté de vouloir tuer les victimes lors d'une précédente rencontre au bord des étangs, il avait même déjà tiré en leur direction. Il savait ce qui se passait aux étangs, il sait gérer le stress et a renforcé sa détermination. Il avait la possibilité d'appeler la police mais a été au contact et a tiré après avoir frappé avec la crosse de son arme et avoir aspergé une des victimes avec son spray lacrymogène. Il a voulu soumettre cette victime avant de l'exécuter. Il y avait eu un premier meurtre, faisant suite à un tir instinctif avant celui de Mr Ghelmegeanu. Vandy était moniteur en gestion de la violence, il a adopté un comportement stable et réfléchi au moment du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu."