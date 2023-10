Belgian Cats - La Belgique dans le 2e chapeau pour le tirage au sort ce soir

Les Belges, championnes d'Europe, sont assurées de tomber contre un ténor, soit les Etats-Unis, l'Australie ou l'Espagne, têtes de série, et leur groupe comprendra d'office un pays du continent américain. La Chine, tête de série aussi, jouera chez elle.

La Belgique est assurée d'éviter la France et le Brésil. Le pot 3 est composé du Japon, de la Serbie, du Nigéria et d'un pays du continent américain. Le pot 4 comprend Hongrie, Sénégal, Nouvelle-Zélande et Allemagne.

Le Nigéria, champion d'Afrique, et le Sénégal, son finaliste, seront dans le même groupe pour assurer un pays africain aux JO. Les groupes comprendront au maximum deux européens.

Les deux derniers pays qualifiés pour ces groupes pré-olympiques seront connus après un tournoi avec le Canada, Porto Rico, la Colombie et le Vénézuéla du 9 au 12 novembre à Medellin.

Seize pays seront répartis dans quatre groupes de quatre, disputés en Chine (dans une ville encore à déterminer), à Anvers, à Belem au Brésil et à Sopron en Hongrie.

La France, pays hôte, et les Etats-Unis, championnes du monde, sont qualifiés déjà pour les JO mais disputent tout de même les tournois qualificatifs. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le rendez-vous parisien (les deux meilleurs en plus de la France et des Etats-Unis dans leur groupe).

Dix tickets sont à distribuer pour les JO de Paris du 30 juillet au 5 août.

Pot 1: Etats-Unis, Chine, Espagne, Australie

Pot 2: Qualifié américain, Belgique, France, Brésil

Pot 3: Nigéria, Japon, Serbie, Qualifié américain

Pot 4: Hongrie, Sénégal, Nouvelle-Zélande, Allemagne