Bourse de Bruxelles - Le vert l'emporte brièvement après un début de séance irrégulier

Solvay (101,55) et UCB (77,10) perdaient 0,5 et 0,3%, arGEN-X (454,80) et Galapagos (32,03) reculant de 0,1 et 0,6%. D'Ieteren (153,80) valait 0,5% de moins que la veille, Aperam (26,57) se dépréciant de 1,2% tandis que Elia (87,85) et Barco (17,74) regagnaient 1 et 0,6%.

Atenor (9,40) chutait de 3,7% supplémentaires alors que EVS (27,65) et Iep Invest (5,65) rebondissaient de 3,9 et 4,6%, Unifiedpost (2,51) récupérant de même 2,2% supplémentaires.

Biosenic (0,096) était enfin négative de 4,5% à l'inverse de Oxurion (0,0013) et MDxHealth (0,23) qui rebondissaient de 8,3 et 7% en compagnie de Hyloris (12,30) qui remontait de 3,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0515 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0485 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 55.705 euros, en recul de 65 euros.