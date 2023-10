Conference League - La Gantoise s'impose à Tel-Aviv grâce à un doublé de Tissoudali

Vu les absences de Hugo Cuypers et de Hyun-Seok Hong, Hein Vanhaezebrouck a aligné Gift Orban, qui n'a plus marqué depuis le 20 août, avec Malick Fofana et Tissoudali en soutien. S'ils ont eu majoritairement la possession du ballon, les Buffalos ont patienté avant d'avoir de réelles occasions de but même si Sven Kums a brièvement menacé le gardien adverse (2e). Face à des Israéliens, qui tentaient de servir Eran Zahavi afin qu'il balance le ballon derrière leur défense, les Gantois se sont alors montrés moins prudents. Ils ont alerté à plusieurs reprises Roi Mishpati, auteur d'un bel arrêt sur un coup de tête de Matisse Samoise (18e). Mais le gardien israélien a perdu le duel face à Tissoudali, qui s'était retrouvé face à lui sur un centre de Julien de Sart (39e, 1-0).

Après la pause, Maccabi a opté pour une tactique plus offensive, ce qui a valu des cartes jaunes aux Gantois Omri Gandelman (51e) et Ismael Kandouss (53e). cela a aussi permis à Davy Roef d'effectuer un arrêt décisif devant Dor Peretz (56e). Gand s'est alors défait de la pression du Maccabi et sur un centre de Kandouss, Orban a manqué sa reprise de la tête à bout portant (73e). Gand était malgré tout relancé et Tissoudali lui a assuré la victoire en transformant un penalty sifflé pour une faute sur lui d'Ofir Davidzada (90e+2, 2-0).