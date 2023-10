Conflit au Nagorny Karabakh - Le Parlement européen dénonce un nettoyage ethnique et fustige l'inefficacité de l'UE

L'exode forcé que subit la population arménienne de cette enclave azerbaïdjanaise montagneuse "équivaut à un nettoyage ethnique", tandis que l'action de l'Union européenne dans la région n'a donné "aucun résultat positif jusqu'à présent", ont fustigé les députés dans une résolution conjointe.

Lors de leurs interventions en plénière mardi, nombre d'entre eux ont dénoncé l'accord gazier signé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'été 2022, au plus fort de la crise énergétique, avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

L'Azerbaïdjan n'est "ni un partenaire fiable, ni un partenaire digne de confiance", soulignent les élus. Ils réclament la suspension des négociations sur un accord de partenariat renouvelé et une "réduction de la dépendance" de l'UE à l'égard des exportations de gaz en provenance d'Azerbaïdjan.

Mais la suspension des importations de pétrole et de gaz en provenance d'Azerbaïdjan n'interviendrait qu'en cas d'agression militaire contre l'intégrité territoriale de l'Arménie, selon le texte.

Très impliqué ces dernières années dans la médiation du conflit au Nagorny Karabakh, le président du Conseil Charles Michel est, tout comme le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, visé sans être nommé par les critiques d'inefficacité et d'aveuglement.

Dans leur résolution, les eurodéputés dénoncent aussi les actions déstabilisatrices de la Russie, de la Turquie et de l'Iran dans la région. Malgré leurs critiques sur l'inefficacité de l'UE, ils poussent cette dernière à ne pas laisser le champ libre à ces pays et à poursuivre sa recherche d'un accord de paix global entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.