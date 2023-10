Des médicaments contre l'obésité augmentent le risque de problèmes gastro-intestinaux

Ces effets secondaires restent rares, et doivent être comparés aux problèmes de santé liés à l'obésité qui peuvent être évités grâce à une perte de poids. Mais les experts soulignent que ces résultats montrent la nécessité de prescrire ces médicaments à des patients qui en tirent un réel bénéfice, informés des risques, et suivis par des professionnels de santé.

"Avec des millions de personnes prenant ces médicaments dans le monde, cela pourrait conduire des centaines de milliers de personnes souffrant de ces problèmes", a souligné un communiqué l'Université de la Colombie-Britannique (Canada), dont les chercheurs ont réalisé l'étude.

Les chercheurs se sont penchés sur la molécule semaglutide, utilisée dans les médicaments à succès Ozempic et Wegovy, ainsi que la liraglutide, du médicament Saxenda. Tous sont produits par le laboratoire Novo Nordisk.

Les chercheurs ont inclus dans leur analyse environ 5.400 patients obèses sans diabète, et ont comparé ceux prenant semaglutide ou liraglutide, avec ceux prenant un autre traitement contre l'obésité.

Selon leurs résultats, les patients traités avec semaglutide ou liraglutide avaient environ 9 fois plus de risque de développer une pancréatite (inflammation du pancréas), et plus de 4 fois plus de risque de développer une occlusion intestinale.

Pour la gastroparésie, trouble digestif limitant le passage de la nourriture et pouvant entraîner nausée, vomissements et douleurs, le risque était plus de 3 fois plus élevé.

Ces médicaments "devraient être utilisés avec précaution, et seulement chez les patients avec le plus haut risque de problèmes de santé ou de complications liés à l'obésité", a commenté la professeure en médecine pharmaceutique Penny Ward, non impliquée dans l'étude.