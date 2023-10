Dix-neuf festivals de cinéma s'unissent et demandent plus de soutien des pouvoirs publics

L'ALFC a trois objectifs définis pour soutenir ce secteur particulier : représenter les intérêts des festivals auprès des pouvoirs publics et de la profession en Fédération Wallonie-Bruxelles, valoriser les spécificités et rôles des festivals de cinéma dans le paysage culturel et cinématographique de la FWB, et faciliter la mise en commun d'informations, de ressources, de services, de mécanismes en vue de rationaliser certains coûts et faciliter les organisations entre les festivals.