Elections 2024 - Gerolf Annemans ne sera plus tête de liste Vlaams Belang aux élections européennes

L'homme âgé de 64 ans avait emmené l'extrême-droite flamande au parlement européen en 2014 et en 2019. Auparavant, il avait siégé à la Chambre de 1987 à 2014, dont plusieurs années comme chef de groupe. Il a également présidé le Vlaams Belang de 2012 à 2014, à la suite d'un revers électoral du parti.

M. Annemans est toujours le président d'Identité et Démocratie, le parti coupole du groupe du même nom au parlement européen et qui rassemble plusieurs formations d'extrême droite européennes (le Rassemblement National français, la Lega italienne, l'AFD allemande, le FPO autrichien, etc.).