Europa League - L'Union a subi la loi de Liverpool

Chez les Reds, Jurgen Klopp a laissé Virgil Van Djik, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Andrew Robertson sur le banc. Cela n'a pas empêché Liverpool de jouer le maître de maison et d'obliger Anthony Moris à contrer Mohamed Salah isolé devant lui par Jarell Quansah (6e). La pression a encore augmenté et les 2.000 supporters unionistes présents à Anfield ont été heureux de voir un but de Darwin Nunez annulé pour hors-jeu (10e). Peu après, l'attaquant uruguayen a frappé le ballon à côté de manière assez incompréhensible (16e). Comme le rythme imprimé par les Reds avait baissé un peu, l'Union s'est montrée dangereuse par Gustaf Nilsson, qui a repris de la tête un coup franc de Cameron Puertas (26e). Alors qu'il avait assuré sur une tête de Salah (22e) et une frappe de Nunez (36e), Moris n'a pu capter un envoi de Trent Alexander-Arnold et sur le rebond, Gravenberch a ouvert la marque (44e, 1-0).

Après la pause, Liverpool a de nouveau changé de tactique suite au triple changement effectué par Klopp (46e). A peine monté au jeu, Mac Allister a inquiété Moris (52e), qui s'est aussi détendu pour éviter le doublé de Gravenberch (62e). L'union continuait à croire qu'elle pouvait tirer son épingle du jeu mais sur un contre, Diogo Jota lui a enlevé toutes ses illusions (90e+2, 2-0).