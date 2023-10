GB: arrestations d'activistes qui interrompent la représentation des Misérables à Londres

Des activistes du groupe Just Stop Oil ont perturbé mercredi soir une représentation de la pièce 'Les Misérables' sur les planches du théâtre Sondheim à Londres. Les manifestants sont montés sur scène lors de la chanson "Demain", "One day more", en anglais dans la représentation anglophone de la pièce inspirée du roman de Victore Hugo publié en 1862 .