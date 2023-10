Gran Piemonte - Course mitigée pour Wout van Aert, tourné vers les Mondiaux de gravel

Jumbo-Visma avait clairement établi son plan pour une nouvelle victoire de van Aert. "L'équipe a été surprise par un départ très rapide, qui a compliqué le contrôle de la course", a expliqué le vice-champion du monde. "On était beaucoup à tenter de creuser un écart. Ce qui n'a pas aidé pour former une échappée correcte."

En fin de course, les Jumbo-Visma ont perdu leur emprise sur la course dans les dernières côtes. "J'ai senti que nous étions en difficulté aujourd'hui", a déclaré van Aert. "On a réussi à imposer un rythme élevé dans les premières ascensions. Toutefois, j'ai eu du mal dans la dernière."

Dimanche, Van Aert participera aux championnatx du monde de gravel en Vénétie. "J'ai hâte d'y être. C'est un tout autre type de parcours. Dommage pour aujourd'hui, l'équipe y croyait. Parfois, ça ne se passe pas comme prévu."