Gran Piemonte - L'Italien Andrea Bagioli s'impose dans un sprint à quatre

Dans un sprint à quatre, l'Italien a devancé sur le fil le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates), 2e et l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar), 3e. Le Français Guillaume Martin (Cofidis) a pris la 4e place.

Baggioli, 24 ans, remporte sa 7e victoire, la 3e de sa saison après notamment une étape du Tour de Wallonie. C'est le 55e succès de l'année pour Soudal-Quick Step.

Un groupe de 14 coureurs a composé la première véritable échapée du jour avec notamment deux Belges, Dries Devenyns (Soudal-Quick Step), 40 ans, dont c'était la dernière course de sa carrière, et Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck).

La principale difficulté dont le pied était situé à 35 bornes de l'arrivée a disloqué le groupe dans l'Alpette (5km à 8,8%). Quatre hommes sont restés devant, avec une vingtaine de secondes d'avance au pied du Prascorsano (4,4 km à 3,5%), dans la foulée, à 20 km de l'arrivée: le Colombien Harold Tejada (Astana Qazaqstan), l'Equatorien Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), le Portugais Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) et l'Italien Davide Formolo (UAE Team Emirates). Le quatuor n'a pas résisté au peloton, que Wout van Aert (Jumbo-Visma) n'a pu suivre.

Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) et Marc Hirschi (UAE Emirates) ont attaqué à 15 km de l'arrivée, rejoint ensuite par Alex Aranburu (Movistar) et le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le peloton, certes réduit à un peu moins de 30 coureurs, était cependant sur leurs talons, mais sans plus.

La victoire s'est finalement jouée au sprint entre les quatre coureurs.

L'Espagnol Iván García Cortina l'avait emporté l'an dernier. Les derniers vainqueurs belges sont Jan Bakelants en 2015 et Philippe Gilbert en 2010.