Interdiction de manifester - Vincent Van Quickenborne défend son projet de loi

Le ministre de la Justice a particulièrement visé le président du PTB Raoul Hedebouw : "vous êtes du côté des casseurs criminels. Comment osez-vous les défendre?", a-t-il lancé. Vincent Van Quickenborne a rappelé que cette loi avait comme point de départ les débordements survenus en marge d'une manifestation contre les mesures sanitaires en janvier 2022. "Il s'agit toujours du même petit groupe de casseurs portant des cagoules et des marteaux. (...) Il s'agit de ceux qui tabassent les policiers, qui incendient, qui détruisent les magasins. Il s'agit de ces casseurs-là."

Cette réponse n'a pas convaincu Raoul Hedebouw, le PTB voyant dans cette loi une possibilité de poursuivre tout manifestant. "Qui est trainé devant les tribunaux ? Les activistes de Greenpeace, les travailleurs de Delhaize face aux huissiers, c'est ça la vérité !" Le président des communistes a appelé l'aile gauche de la Vivaldi à ne pas adopter cette loi. "Pourquoi suivez-vous la droite ? Réagissez !"

Jeudi matin, les trois syndicats, en front commun, et diverses organisations de la société civile sont descendues dans la rue pour protester contre ce projet d'interdiction judiciaire de manifester. Plus de 10.000 personnes selon les syndicats et 7.000 selon la police étaient rassemblées.

Le projet de loi a été adopté en commission, mais n'a pas encore été examiné en séance plénière.