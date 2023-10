Invasion de l'Ukraine - La Géorgie "préoccupée" par l'installation d'une base navale russe

"De tels actes constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale" de la Géorgie et une "provocation visant à légitimer l'occupation illégale de l'Abkhazie", a déclaré le ministère, se disant "préoccupé". Quelques heures plus tôt, l'installation future de cette base avait été annoncée par le dirigeant du territoire séparatiste, dont l'indépendance a été reconnue par Moscou.