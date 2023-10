L'Autorité Belge de la Concurrence n'a toujours pas de nouveau président

Selon le CCE, cette situation est préoccupante, car elle entrave gravement le bon fonctionnement de l'ABC. "En effet, le président ne se limite pas à diriger l'ABC. Il y est également chargé de toute une série de missions bien spécifiques (..) La situation est d'autant plus embarrassante que la Belgique devra assumer la présidence de l'Union européenne en 2024."

Dans l'intervalle, "ce sont les membres du Comité de direction de l'ABC qui tiennent le gouvernail et font ce qu'ils peuvent pour combler l'absence de président. Mais cette façon de faire est loin d'être optimale et est même à la longue préjudiciable pour les consommateurs et les entreprises", conclut la commission consultative.