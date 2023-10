Le fonds belge Newtree Impact investit dans CropX Technologies

"CropX Technologies constitue le 14e investissement de Newtree Impact", précise le communiqué. Au total, la holding belge dite "à impact" (parce que ses investissements sont réalisés avec l'intention de générer un retour positif et ayant un impact social et environnemental mesurable, NDLR) et active notamment dans le secteur agro-alimentaire a levé 12 millions d'euros depuis son lancement en 2021.