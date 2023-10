Le Musée royal de l'Armée souffle ses 100 bougies

Lors du week-end prochain, il prêtera son cadre à de nombreuses reconstitutions, qui plongeront le visiteur à travers les siècles et lui feront découvrir la vie de l'époque. "Entre histoire vivante, bivouacs, patrouilles et démonstrations de différentes techniques de combat et de tirs, petits et grands pourront ainsi découvrir le musée d'une manière inédite", avancent les organisateurs.

Les plus aventureux auront également l'occasion d'approcher "l'un de nos chars les plus connus", de marcher à travers une tranchée comme à l'époque, et d'assister à des tirs sans projectile d'armes et de canons.

Pour l'occasion, les billets d'entrée du musée seront proposés à des tarifs réduits et les horaires modifiés.