Les opposants russes emprisonnés annoncent une grève de la faim d'une journée

"Nous appelons tous les prisonniers politiques et ceux qui veulent exprimer leur soutien à se joindre à cette action et à refuser de manger ce jour-là", ont indiqué dans une lettre commune diffusée sur les réseaux sociaux six opposants russes.

Parmi eux, le charismatique militant anticorruption Alexeï Navalny, condamné récemment à 19 ans de prison dans une nouvelle affaire, l'opposant de longue date au Kremlin Vladimir Kara-Mourza, qui a écopé d'une très lourde peine de 25 ans de détention, ainsi que l'ancien député municipal moscovite Ilia Iachine, condamné à 8 ans pour avoir dénoncé les crimes russes en Ukraine.

Ces opposants d'envergure veulent ainsi redonner vie à la "journée du prisonnier politique", que des dissidents soviétiques avaient créé dans les années 1970 sous l'URSS.

Celle-ci visait alors à obtenir la reconnaissance du statut de prisonnier politique et à réclamer de meilleures conditions de détention.

"Les dictateurs et les tyrans de la planète ne se lassent pas de souligner leur proximité. Il serait juste que les prisonniers politiques de tous les pays fassent preuve de solidarité", ont encore indiqué les opposants dans la lettre.

La Russie est confrontée depuis plusieurs années à une répression croissante des voix critiques, qui s'est nettement accélérée après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022.

Selon la principale organisation russe de défense des droits humains, Memorial, elle-même victime de la répression, le pays compte actuellement 604 prisonniers politiques.