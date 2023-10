Lotto Volley League - Asterix Beveren a encore faim de succès

En s'offrant le doublé coupe-championnat la saison dernière, Asterix Beveren a démontré qu'il était bel et bien de retour au sommet du volley-ball belge. Et cette année encore, il faudra compter sur la formation néerlandophone. "Oui, nous voulons une nouvelle fois tout gagner", pointait l'une des cadres Manon Stagier, présente au club depuis cinq saisons. "Il y a toujours des attentes ici et cela ne changera pas. Comme l'an dernier, nous avons à coeur de prester."

Mais à l'instar de la préparation de Roulers chez les hommes, celle d'Asterix a été tronquée avec l'absence de ses internationales. "Mais les derniers amicaux nous ont permis de progresser et de travailler sur les différents détails, notamment collectifs."

En parallèle des deux compétitions domestiques, Beveren sera aligné en Coupe d'Europe et passera par la phase préliminaire de la Ligue des champions. "Il est évident que le parcours de Roulers chez les messieurs l'an dernier nous a fait vibrer. Mais notre volonté est d'abord de franchir le premier tour qualificatif avant de voir plus grand."