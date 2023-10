Mondiaux de gymnastique artistique - L'intelligence artificielle en soutien du jury pendant les Mondiaux de gymnastique

Ce nouvel outil d'évaluation est un projet de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) et du fabricant japonais d'électronique Fujitsu. La précédente version du JSS fonctionnait grâce à des capteurs, mais l'intelligence artificielle est désormais utilisée pour analyser les images vidéos. "Le système garantit une évaluation plus juste, précise et complète, en soutien du jury dans l'évaluation des performances", précise-t-on.

Selon Fujitsu et la FIG, les compétences des gymnastes sont devenues de plus en plus complexes et affinées ces dernières années, et disposent d'un entraînement et d'un équipement de plus en plus professionnels.

Le nouveau système effectue une reconnaissance des postures, peut analyser une série d'actions successives et tient compte de variables telles que l'éclairage de la pièce et la couleur de l'environnement.

L'outil sera disponible pour les fédérations nationales membres de la FIG après les Mondiaux. "Il sera également intégré aux programmes d'entraînement afin que les athlètes puissent évaluer leurs compétences."