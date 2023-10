Paris-Bourges - Arnaud Démare s'impose devant Arnaud De Lie et Jordi Meeus

Le top 5 est complété par le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et le Danois Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck).

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) a fait partie de la première échappée de six coureurs. Il n'était plus que trois à accompagner le Belge à 50 km de l'arrivée: le Français Maximilien Juillard (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), le Néerlandais Danny Van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) et l'Espagnol Enekoitz Azparren Irurzun (Euskaltel-Euskadi). Le peloton était alors à 2:50.

Les hommes de tête se sont retrouvés à trois après que Danny Van der Tuuk a décroché à 17 km de l'arrivée. Le peloton pointait alors à 55 secondes et fondait sur le trio de tête, qui finit par être repris à 2,5 km du but.

Les équipes de sprinters préparaient alors l'emballage final, qui vit Démare enlever sa 95e victoire en carrière en devançant De Lie sur la ligne.

Arnaud Démare, 32 ans, succède à Jasper Philipsen au palmarès d'une course dont il avait pris la 2e place ces deux dernières années, ainsi qu'en 2013.