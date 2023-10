Procès des attentats à Bruxelles - Audience d'introduction le 17 octobre pour la demande d'Abdeslam de rester en Belgique

Salah Abdeslam demande à la justice belge de faire interdire à l'État belge de le renvoyer en détention en France et de l'autoriser à exécuter ses peines en Belgique. Selon ses avocats, il serait confronté à des traitements inhumains et dégradants s'il était renvoyé vers une prison française. Or, la Belgique a l'obligation de vérifier si une personne risque ou non de subir de tels traitements dans un pays avant d'autoriser son transfert vers celui-ci. De plus, toutes ses attaches sociales sont en Belgique, ont-ils avancé.

Les conseils du double condamné pour terrorisme ont introduit une première action en référé, autrement dit en extrême urgence. En première instance, le 13 septembre, le juge les a déboutés, mais en degré d'appel, le juge leur a donné raison. Provisoirement donc, Salah Abdeslam reste détenu en Belgique, mais un débat sur le fond doit désormais avoir lieu.

Salah Abdeslam est condamné en France à la prison à perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il est condamné en Belgique à 20 ans de prison pour la fusillade rue du Dries à Forest du 15 mars 2016 et pour les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem.