Thomas Carmoy: "La finalisation avec Tia Hellebaut comme coach est en cours"

Carmoy, athlète sous statut professionnel à La Défense, s'est séparé de son entraîneur Marc Muryn à quelques jours des Mondiaux 2023. "Je n'avais plus envie de travailler à avec lui, à Charleroi", a expliqué l'athlète de Pont-à-Celles. "Le choix du CABW a été logique car le stade est tout près de chez moi. Je m'entraîne aussi à Louvain-La-Neuve. J'y ai déjà suivi quelques entraînements avec Tia Hellebaut. Le but est qu'elle devienne ma coach à plein temps à Louvain-La-Neuve ainsi que quelques jours par mois au stade de Nivelles. Le compagnon et ex-entraîneur de Tia, Wim Vandeven, devrait me suivre lors de mes séances à Tessenderlo, près de chez Tia. Nous sommes en phase de finalisation au niveau du budget".

Le sauteur en hauteur, qui a établi son record personnel à 2m29 en 2023, vise une participation aux Jeux olympiques de Paris. "C'est le but principal de l'année 2024. Mais je veux concourir le plus possible et je viserai donc aussi les Mondiaux en salle et les championnats d'Europe. Tia m'a dit qu'il faut tout faire pour évoluer".