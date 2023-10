Un nouveau zoning à Jamoigne

Selon Idelux, l'aménagement du parc s'est fait dans le respect des enjeux environnementaux et urbanistiques actuels. "Le projet conçu à Jamoigne intègre des aménagements favorisant la mobilité douce et des espaces publics de grande qualité", poursuit l'intercommunale, qui souligne également l'attention apportée à la préservation de la biodiversité dans la conception du zoning. "Les plantations totalisant 1.050 mètres de haies créeront un maillage écologique qui s'intégrera progressivement dans le paysage. L'installation d'espaces et de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la mutualisation d'équipements publics, le respect de l'équilibre déblais-remblais, l'installation d'un éclairage moins énergivore de type LED programmable et l'usage de matériaux locaux sont autant de choix stratégiques qui viennent renforcer l'empreinte écologique positive de ce projet novateur", détaille Idélux.

Outre l'équipement des parcelles en matière d'eau, d'égouttage, de raccordement électrique et de fibre optique, l'aménagement des lieux a nécessité la création de nouvelles voiries pour desservir les nouvelles plateformes et accéder au parc du Faing, mais aussi d'un giratoire pour sécuriser les deux accès du parc et l'entrée du village. Les travaux représentent un investissement total de 2.131.352 euros, financés à 75% par la Région wallonne, précise Idelux.