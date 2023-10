Assises Namur - Coupable de deux meurtres, Francis Vandy est condamné à 25 ans de prison

La cour d'assises de Namur a reconnu jeudi Francis Vandy, 73 ans, coupable du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. La préméditation - qui constituait l'enjeu de ce second procès d'assises - n'a pas été retenue par les jurés, qui ont estimé que le court laps de temps entre les deux tirs mortels ne lui avait pas permis de préméditer son crime.

Dans son arrêt rendu vendredi, la cour a tenu compte de la gravité extrême des faits, qui ont causé la mort violente de deux hommes, et des conséquences pour la famille des victimes. Mais aussi de "l'audace, la détermination et la violence" dont a fait preuve le condamné, alors qu'il n'était fait atteinte qu'à son droit de propriété. La personnalité de Francis Vandy, la fonction qu'il a exercée au sein de la police, son absence de regrets et d'empathie sont également invoqués. Son état de santé et son âge ont par contre été pris en compte comme circonstances atténuantes.