BNXT League - Ostende remporte le derby ouest-flandrien à Courtrai

Après deux succès d'entrée de jeu, les Courtraisiens se sont inclinés face à une équipe ostendaise dont on sent le potentiel mais pour laquelle il reste encore pal mal de travail. Accroché durant toute la première période, les hommes de Dario Gjergia ont fait preuve d'une maladresse inhabituelle (3/24 au-delà des 6m75). "Nous devons certes améliorer notre sélection de shots, mais ce soir cela ne rentrait tout simplement pas", déclarait Sam Van Rossom, le meneur ostendais auteur de 8 points, 4 rebonds et 3 assists, à l'issue de la rencontre.

Après 30-30 au repos, Ostende accélérait la cadence en seconde période sous la conduite du duo Damien Jefferson (16 points, 9 rebonds, 3 assists) - Khalil Ahmad (16 points, 3 rebonds). Avec 32 points venant des remplaçants les Côtiers usaient peu à peu la défense locale à l'image de Pierre-Antoine Gillet, peu en verve offensivement (3 points à 1/5) mais précieux dans le jeu (8 rebonds et 1 interception).

Distancés 43-53 après 30 minutes, les hommes de Christophe Beghin ne baissaient pas les bras et faisaient à nouveau jeu égal dans le dernier acte sous la conduite de Jayden Gardner (20 points, 6 rebonds) mais aussi de Jamarius Burton (17 points, 3 rebonds, 4 assists). De quoi démontrer, en dépit de cette seconde défaite, qu'ils ont d'ores et déjà le rythme de la BNXT League.