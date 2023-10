Catastrophes climatiques: 43,1 millions de déplacements d'enfants dans 44 pays en 6 ans

Au total, ce sont 20.000 déplacements internes d'enfants qui ont eu lieu chaque jour entre 2016 et 2021. La Chine et les Philippines figurent parmi les pays les plus concernés. Du moins en chiffres absolus. Proportionnellement à leur population infantile, la République dominicaine et le Vanuatu ont été les États les plus touchés par les tempêtes, le Soudan du Sud et la Somalie par les inondations, le Canada, les États?Unis et Israël par les feux.

Selon les projections basées sur les données climatiques actuelles, sur les 30 prochaines années, environ 96 millions d'enfants pourraient être déplacés en raison d'inondations, 10,3 millions à cause de vents cycloniques et 7,2 millions de tempêtes.

Si le signalement des catastrophes météorologiques et les évacuations préventives se développent, la directrice générale de l'Unicef estime qu'il faut accélérer la cadence. "À mesure que les effets des changements climatiques s'accentuent, les mouvements en lien avec le climat s'intensifient eux aussi, et force est de constater que nous n'agissons pas assez vite, alors même que nous disposons des outils et des connaissances nécessaires pour relever ce défi de plus en plus urgent", estime Catherine Russel.

À l'occasion de la COP 28 qui aura lieu à Dubaï en novembre, Unicef appelle à des mesures pour protéger, préparer et donner la priorité aux jeunes exposés à un risque de futur déplacement.