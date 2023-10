Des mesures pour protéger le port de plaisance de Zeebrugge contre les tempêtes

Au cours de la phase initiale des travaux seront réalisés un approfondissement du Tijdok, des mesures anti-inondation au Rederskaai et le renouvellement des jetées de l'Albertdok. À partir de septembre de l'année prochaine seront mises en oeuvre des mesures anti-inondation au Werfkaai, sur la Tijdokstraat et la Vismijnstraat et les jetées du Tijdok seront rénovées. Les travaux seront aussi l'occasion de créer davantage de verdure, via la plantation, d'arbres, d'espaces herbeux et de fleurs.