DP World Tour - Nicolas Colsaerts toujours dans le top-10 du Dunhill Links Championship

Colsaerts, 40 ans, qui disputait son deuxième tour sur le parcours de Carnoustie a rendu une carte de 71, un sous le par, après un eagle, un birdie et deux bogeys. Avec son total de 136, huit sous le par, le Bruxellois recule de la 4e à la 10e place.

Colsaerts pointe à cinq coups de Matthew Fitzpatrick, seul leader. L'Anglais compte un coup d'avance sur l'Espagnol Nacho Elvira et l'Ecossais Grant Forrest.

Dans ce tournoi, les joueurs disputent les trois premiers tours sur trois parcours différents, le St.Andrews Old Course, Carnoustie et Kingsbarns. Le cut est fixé après trois tours. Le St. Andrews Old Course accueille le dernier tour.