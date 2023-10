Euro Hockey League - Le Waterloo Ducks bat Banbridge 5-3 et se hisse en 8es de finale de l'EHL

Les Waterlootois, lauréats de la plus grande compétition continentale des clubs en 2019, ont pourtant été mis à mal durant 3/4 de la partie. Ils étaient menés 1-2 à la mi-temps, après un but d'ouverture de Louis Rowe (3e, pc), une égalisation de Victor Charlet (13e, pc) et un nouvel avantage irlandais marqué par Johnny McKee (29e). Les Canards ont bien réagi en début de 2e mi-temps, malgré une entame de période marquée par un arrêt de Simon Vandenbroucke sur un stroke adverse à la suite d'un pc. Le Watducks a inscrit 3 buts en à peine 3 minutes de temps (Jeremy Wilbers 37e; Louis Depelsenaire 39e; Charlet 40e, pc). Si Rowe, à nouveau sur pc (46e), faisait quelque peu douter les Belges en début de dernier quart-temps, Depelsenaire remettait les pendules à l'heure pour fixer le score 5-3 (53e).

Samedi, le Léopold affrontera lui les Allemands de Harvestehuder puis le vainqueur du match entre les Autrichiens du Post SV Vienne et les Suisses du Rotweiss Wettingen en cas de qualification pour le deuxième tour. Les gagnants des huitièmes de finale de dimanche figureront parmi les quatre derniers qualifiés pour le 'Final 8'. Champion de Belgique, la Gantoise est déjà qualifiée pour les quarts, tout comme les Néerlandais de Pinoké, les Allemands du Rot-Weiss Cologne et les Espagnols de Madrid.