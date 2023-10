Exact Cross Beringen - La saison internationale de cyclocross débute dimanche à Beringen

L'année dernière, la victoire était revenue chez les messieurs à Eli Iserbyt, qui renouvelait son titre. Chez les dames, Fem van Empel s'était montrée la plus solide. Les deux coureurs seront présents pour défendre leur couronne à Beringen, sur un parcours revisité. La course présente toujours un dénivelé important, mais les ascensions ont été réparties sur l'ensemble du parcours plutôt que concentrées comme c'était le cas auparavant. Le poste de matériel se situe au pied de l'Avonturenberg, la "Montagne de l'Aventure'.

Le champion d'Europe Michael Vantourenhout cherchera à détrôner Eli Iserbyt. "On ne roule pas avec le maillot de champion d'Europe pour terminer 10e", a-t-il commenté. Lui qui avait bien débuté la saison dernière avec deux victoires et une 2e place (derrière Iserbyt à Beringen) espère faire de même cette année. "Tout le monde voudra prendre un bon départ tout de suite. Dans cinq semaines, les championnats d'Europe sont déjà au programme. Il n'y a donc plus beaucoup de marge de progression."

Les dames partiront à 16h15 tandis que les messieurs débuteront leur course à 17h30.