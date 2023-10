F1 - Grand Prix du Qatar - Max Verstappen meilleur temps de la première séance d'essais libres

Il a devancé les deux Ferrari, pilotées par l'Espagnol Carlos Sainz (+0.334) et le Monégasque Charles Leclerc (+0.481). L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a réalisé le quatrième temps à 491/1000e, devant le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen, cinquième à 588/1000e.

Le Qatar accueille la quatrième des six courses sprint de la saison. Les qualifications pour cette course sprint se tiendront vendredi à 19h00 (heure belge). Leader incontestable du championnat avec 177 points d'avance sur Perez avec 180 points encore en jeu, Verstappen pourra valider son troisième titre dès la course sprint. Le Néerlandais doit terminer sixième pour s'assurer la couronne mondiale. Une septième ou une huitième place pourrait également suffire, en fonction du résultat de Perez.