F1: nouvelle pole pour Verstappen au Qatar, Mercedes opportuniste

Le Néerlandais, qui a encore une fois surclassé ses adversaires au volant de sa monoplace RB19, a décroché à seulement 26 ans la 30e pole position de sa carrière, la dixième en 17 courses cette saison.

"Avec les conditions de la piste, ce n'était pas facile mais on a fait de notre mieux et cela a suffi. J'étais plutôt satisfait de la voiture aujourd'hui", a expliqué Verstappen, qui devrait remporter une troisième couronne mondiale dès samedi lors du sprint.

"Le fait de pouvoir être sacré ne change rien, je veux juste réaliser un bon week-end, cela n'apporte pas de pression supplémentaire", a-t-il ajouté.

Sur un circuit qu'ils connaissent peu et qui a été resurfacé depuis le premier Grand Prix organisé en 2021, les pilotes ont eu du mal à prendre leurs marques sur une piste rendue glissante par la présence de sable, tandis que la chaleur et le vent n'ont rien arrangé.

Avec une seule séance d'essais libres en raison du sprint qui aura lieu samedi, la qualification s'annonçait piégeuse et l'a été. Ainsi, le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a été piégé en Q1 et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a frôlé la catastrophe avec le 14e chrono.

- Mercedes opportuniste -

Le septuple champion du monde s'est repris en réalisant le meilleur temps de la Q2, durant laquelle l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), vainqueur à Singapour il y a trois semaines, a été éliminé pour 31 millièmes. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), sous pression dans la lutte pour la deuxième place au championnat, a lui aussi pris la porte avec le 13e temps, bien loin de son coéquipier.

Beaucoup de chronos ont été supprimés pour non respect des limites de la piste, créant une grosse confusion en fin de Q3, et c'est finalement McLaren qui en a payé le prix fort.

Initialement deuxième, le Britannique Lando Norris, qui n'avait pas réalisé d'autre tour lancé, recule au dixième rang. Son coéquipier australien Oscar Piastri, quatrième et qui avait bénéficié temporairement du déclassement de Norris, a finalement subi le même sort et termine sixième.

À ce petit jeu, les Mercedes ont été les grandes gagnantes de la journée puisqu'elles ont profité des déboires des McLaren pour arracher de très bonnes places sur la grille de départ qui pourraient s'avérer capitales dans leur lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs et des pilotes.

Hamilton pourrait ainsi profiter de la contre-performance de Pérez pour réduire l'écart actuel de 33 points avec le Mexicain, tandis que son équipe, qui devance Ferrari de 20 longueurs, partira avec un bel avantage sur la Scuderia puisque Charles Leclerc et Carlos Sainz démarreront respectivement aux 5e et 12e places.

- Alpine à la fête -

"Ce n'était pas facile aujourd'hui. C'est bizarre car j'ai quasiment été éliminé en Q1 puis j'ai réalisé le meilleur temps de la Q2 juste après... C'est super pour l'équipe qui a encore fait un super travail aujourd'hui", a souligné Hamilton.

"On sait qu'on peut encore s'améliorer dans certains domaines donc c'est prometteur, mais on ne sait jamais ce que ça va donner en course. Pour notre lutte contre Ferrari, on devra s'assurer d'empocher un maximum de points ici", a ajouté Russell.

Une fois n'est pas coutume, Alpine a réussi à placer ses deux voitures en Q3. C'est seulement la cinquième fois en 17 courses cette année, la première depuis le GP d'Espagne début juin. Les deux pilotes français partageront la quatrième ligne avec Pierre Gasly au 7e rang et Esteban Ocon au 8e.

"C’était un bon vendredi pour l’équipe dans son ensemble et j’espère que nous pourrons le convertir en points ces deux prochains jours", a souligné Gasly.

Samedi, les pilotes ont rendez-vous avec les qualifications du sprint en milieu d'après-midi puis ils disputeront la course sprint, longue de 19 tours, en nocturne quelques heures plus tard.