Interdiction de manifester - "L'avis du Conseil d'Etat confirme que le texte manque de clarté"

"Le PS rappelle que la liberté de manifester et le droit de grève sont essentiels", dit-il.

Le Conseil d'État a confirmé vendredi qu'une interdiction judiciaire de manifester est possible, sauf si elle est disproportionnée.

L'avis, demandé par la Chambre avant les vacances parlementaires, sur le troisième volet du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme", a été rendu.

"Lorsque des individus commettent des délits violents au cours d'une réunion, la Cour Européenne des Drois de l'Homme reconnaît que l'État dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour évaluer la nécessité d'imposer une restriction à la liberté de réunion et l'imposition d'une sanction est donc acceptée, sauf si elle est "disproportionnée", indique le Conseil d'Etat dans cet avis que Belga a pu consulter. "La législation envisagée, qui contient une sanction individuelle, ne semble pas être considérée comme disproportionnée", ajoute la juridiction administrative.