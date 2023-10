La vente de speed pedelecs neufs en baisse au mois de septembre

"Sur le marché de l'occasion, septembre s'est révélé un mois très fort qui a renoué avec les mois records plus tôt cette année, en conséquence de quoi il s'est immatriculé au cours des neuf premiers mois 840 occasions de plus (+18,6%) qu'en 2022, et même 155,4% de plus qu'il y a deux ans. Les trois premiers trimestres de cette année comptabilisent déjà 5.345 unités", indique le porte-parole de Traxio, Filip Rylant, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, le nombre de vélos à grande vitesse immatriculés par des particuliers a chuté de 35,2%. "Au fil des 9 premiers mois de 2023, les particuliers, responsables de la moitié des ventes de 2022, ont vu leur part de marché dégringoler pour se chiffrer à seulement 35%", précise Traxio.

Le nombre croissant de speed pedelecs revendus par les sociétés de leasing ou rachetés par leurs clients au terme de leur contrat peut notamment expliquer l'explosion du marché de l'occasion, note Traxio. La fédération indique également que l'indemnité vélo à laquelle les travailleurs du secteur privé ont droit depuis le 1er mai augmentera les ventes de vélos, y compris les speed pedelecs.