Le dessaisissement de deux mineurs alostois suspectés d'assassinat sera jugé le 18 octobre

Les faits se sont produits le 21 décembre 2022 à Berchem. Des témoins ont vu aux alentours de 08H00 comment un adolescent de 16 ans habitant Borgerhout, un district de la Ville d'Anvers, a été poursuivi dans la Wapenstilstandlaan. Dans sa course, il a été poignardé dans le dos et est tombé au sol. Ses agresseurs l'ont encore lézardé de plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite. La victime a été transportée dans un état critique à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) où il a succombé un peu plus tard à ses blessures.