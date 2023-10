Matériaux pour batteries: la co-entreprise d'Umicore et de VW s'appellera Ionway

La coentreprise d'Umicore et du groupe Volkswagen destinée à la production à grande échelle de matériaux pour batteries dans l'Union européenne s'appellera Ionway, ont dévoilé vendredi la société belge spécialisée dans les matériaux et Powerco, la filiale du constructeur automobile allemand spécialisée dans les batteries. Tous deux ont investi 3 milliards d'euros dans ce projet, dont l'objectif est de produire des matériaux de batteries pour 2,2 millions de voitures entièrement électriques par an d'ici la fin de la décennie.