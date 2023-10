Plan anti-cancer: l'Europe réduit les nitrites et nitrates dans l'alimentation

Ces substances sont essentiellement utilisées comme conservateurs et antimicrobiens contre la salmonellose, la listériose ou le botulisme, mais les nouvelles limites protègent toujours contre ces bactéries, tout en réduisant l'exposition aux nitrosamines cancérogènes, souligne l'exécutif.

Elles sont fondées sur les études de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et ont été validées par les États membres au printemps dernier.

"J'appelle désormais l'industrie alimentaire à mettre en œuvre rapidement ces règles fondées sur la science, et si possible de réduire encore ces usages afin de protéger la santé des citoyens", a commenté la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.

L'ajout d'additif agit également sur le goût et la couleur des produits: par exemple, sans ces additifs, le jambon blanc ne serait pas rose mais gris. "Les nouvelles limites plus strictes prennent en considération la diversité de produits et leurs conditions de fabrication à travers l'UE", assure la Commission. L'industrie et le commerce ont maintenant deux ans pour s'y adapter.