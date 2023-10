Plus de 30 organisations demandent de meilleurs transports en commun dans le Limbourg

"Le système de transport public du Limbourg laisse vraiment à désirer. Le gouvernement flamand met en œuvre une stratégie de pourrissement chez De Lijn afin de privatiser les transports publics avec toutes les conséquences qu'on connaît", explique Wim Stevens de Greenpeace. "L'annonce récente de la suppression de quelque 500 arrêts est une belle preuve de l'érosion des transports en commun limbourgeois."

Les organisations veulent, par le biais de cette pétition, dénoncer le mauvais état des transports en commun de la province flamande. Elles demandent donc, entre autres, que le temps de trajet soit amélioré en donnant toujours la priorité aux transports en commun par rapport au trafic automobile et au trafic de marchandise. Les signataires exigent également plus de capacité sur les lignes fortement fréquentées pour que chacun soit sûr d'avoir une place ainsi que la possibilité d'emprunter les transports en commun la nuit et durant le week-end. Les organisations exigent aussi une meilleure accessibilité pour les personnes avec des poussettes, en fauteuil roulant ou avec un handicap physique.

"Le Limbourgeois est pour l'instant dépendant de la voiture pour des déplacements dans la vie de tous les jours. En même temps, le gouvernement flamand met tout en œuvre pour électrifier le parc automobile et rejette toute la responsabilité sur le citoyen", ajoute Hugo Trésinie de Grootouders voor het klimaat Limbourg. "C'est impayable pour une grande partie de la population. On enlève ainsi à un grand nombre de gens le droit de participer pleinement à l'éducation, à l'emploi à la vie sociale et culturelle."