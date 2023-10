Procès climat - Une ultime audience le 19 octobre pour une séance de questions-réponses au procès climat

L'Affaire Climat est accompagnée dans son action en justice par quelque 58.000 citoyens. Elle sollicite que la cour d'appel de Bruxelles contraigne l'État fédéral et les Régions flamande, wallonne et bruxelloise à réduire les émissions de GES de la Belgique de 61% d'ici 2030, sous peine d'astreintes d'un million d'euros par mois de retard sur l'objectif de réduction non atteint.