Propos racistes de Conner Rousseau - Le syndicat policier SLFP demande plus de respect de la part des responsables politiques

Le gouvernement fédéral souhaite depuis un certain temps faire de la fonction de policier un métier attractif mais le nombre de candidats a chuté de 30% en 2019. L'année dernière, le nombre de candidats inspecteurs a encore diminué. Par ailleurs, les heures supplémentaires n'offrent pas de hausse de rémunération aux agents, souligne le syndicat. Un jeune inspecteur gagne dix euros nets de l'heure, un montant à comparer aux "salaires plantureux" des politiques, grincent les syndicats.

"Que se passerait-il si un policier faisait de telles déclarations, même en état d'ébriété", se demandent-ils en faisant référence aux propos racistes contenus dans le procès-verbal. "Les politiciens se pousseraient les uns les autres pour être les premiers à réagir avec beaucoup de mécontentement et d'indignation, à exiger une suspension, une sanction sévère, voire un licenciement... Parce que pour la police - et seulement pour la police - la discipline et la déontologie ne peuvent pas être assez strictes."