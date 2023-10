Punaises de lit: sept établissements scolaires fermés en France

"Il y a un peu plus d'une quinzaine, je crois 17, établissements dans lesquels on a détecté, à divers niveaux, des punaises de lit, et on a sept établissements qui sont fermés, à l'heure à laquelle je vous parle, pour cette raison", a-t-il déclaré dans l'émission "C à vous" sur France 5.