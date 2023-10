Tournoi de qualification olympique de volley - Les Red Dragons avec leur sort entre les mains après la victoire contre le Mexique

Le Mexique, 25e nation mondiale, n'a pas fait le poids face aux Red Dragons (FIVB 17). Ceux-ci n'ont jamais été menacés par leurs adversaires et se sont imposés 25-18, 25-21, 25-17. Ferre Reggers a une nouvelle fois accumulé le plus de points côté belge avec 19 unités. Le capitaine Sam Derro l'a suivi avec 13 points, et Mathijs Desmet en a inscrit 11. Wout D'Heer (7), Pieter Coolman (6) et Stijn D'Hulst (2) ont complété la feuille de statistiques.

La Belgique a bousculé les grandes nations du basket, en s'inclinant 3-2 contre la Pologne (FIVB 1) et l'Argentine (FIVB 6), mais elle pointe à la 3e place avec 11 points en 5 matches. La Pologne est en tête, invaincue avec 13 points devant le Canada (12 points). Derrière la Belgique se trouvent l'Argentine (8 points) puis les Pays-Bas (6 points), la Bulgarie (6 points), la Chine (4 points) et le Mexique (0 point).

Les joueurs d'Emanuele Zanini doivent encore affronter le Canada (FIVB 11) samedi et la Bulgarie (FIVB 23) dimanche. Les Red Dragons ont leur destin entre leurs mains, et une victoire contre le Canada pourrait leur permettre de s'emparer de la 2e place.

Les deux premiers de la poule sont qualifiés pour les JO et rejoindront la France, qualifiée automatiquement en tant que pays hôte. Les cinq derniers tickets seront distribués sur base du classement mondial au 17 juin avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.