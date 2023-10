BNXT League - Liège l'emporte à Louvain, Malines repousse Alost

Dominés mercredi face au Brussels, les Liégeois entendaient bien réagir à Louvain. Toujours privés de trois de leurs six étrangers, les Principautaires ont démarré fort (4-12) mais Louvain n'a pas paniqué. Sous la conduite de Tyreke Key (24 points, 2 rebonds) et de Thibault Vanderhaegen (18 points, 11 rebonds, 3 assists), les Louvanistes ont rapidement pris 13 longueurs d'avance (14e, 31-18) dans un second quart bouclé sur le score de 38-32.

Avec une rotation limitée à 7 dont le seul Cambo comme étranger, les visiteurs sont revenus au train dans le 3e quart (30e, 54-55). Brieuc Lemaire (13 points, 3 rebonds) et Moussa Noterman (9 points, 7 rebonds) ont remis les Principautaires aux commandes tandis que Kevin Tumba (double-double avec 13 points et 10 rebonds) dominait le trafic aérien. Une fin de partie hachée par les fautes a vu Manu Lecomte (23 points, 5 assists) faire preuve de sang-froid sur la ligne des lancers-francs (14/16) pour assurer un second succès aux Liégeois.

Face à des Okapis toujours en quête d'une première victoire, Malines a forcé son succès sous les anneaux avec 46 points dans la raquette. Emmenés par le trio Mukubu (23 points, 3 assists) - Peciuskevicius (16 points, 4 assists) - Palinckx (13 points, 8 rebonds), les Malinois ont dû attendre le dernier quart pour finalement distancer des Alostois très volontaires à l'image de Trevor Blondin (20 points) et Ivan Maras (14 points, 11 rebonds, 5 assists).