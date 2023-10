Conflit israélo-palestinien - Entre 10.000 et 15.000 Belges en Israël et en Palestine, aucune victime jusqu'ici

"Il y a environ 10.000 Belges inscrits dans les registres consulaires de l'ambassade de Belgique à Tel-Aviv compétente pour Israël et environ 3.000 Belges inscrits dans les registres consulaires du consulat général de Belgique à Jérusalem compétent pour Jérusalem et le Territoire palestinien, composé de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza", informe samedi le porte-parole du SPF Affaires étrangères. La plupart d'entre eux ont la double nationalité (belgo-israélienne ou belgo-palestinienne) et vit "sur place depuis longtemps", précise ce dernier qui ajoute qu'environ "140 Belges de passage" se sont enregistrés sur la plateforme Travellers Online.

Les postes diplomatiques "ont immédiatement envoyé ce samedi matin un message aux Belges qui se sont enregistrés sur Travellers Online et ont diffusé un message via leurs réseaux sociaux", indique le service public.

Les conseils à destination des personnes en Israël, à Jérusalem et en territoire palestinien sont limpides: ne pas sortir, suivre les instructions des autorités locales ainsi que l'évolution de la situation via les médias. "Un nouveau message sera envoyé ce soir aux Belges enregistrés sur Travellers online", annonce d'ores et déjà le SPF qui recommande par ailleurs de faire preuve de patience et de prudence. En cas d'annulation de vols, il est demandé de contacter directement les compagnies aériennes ou les agences de voyage.

À l'heure actuelle, aucune évacuation n'est à l'ordre du jour, mais la situation est suivie de près par les autorités.